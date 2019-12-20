"Шёл как на последний бой". Криминалист оценил настрой лубянского стрелка

Криминалист Михаил Игнатов рассказал Лайфу, каким мог быть лубянский стрелок Евгений Манюров и как он готовился к нападению в центре Москвы.

— На вид никогда не скажешь, что этот человек способен на какой-то криминал, а тем более на такие дерзкие действия, которые были совершены в центре Москвы у здания спецслужб, — отметил Игнатов.

Признаков того, что от человека может исходить потенциальная опасность, Игнатов не увидел. По его словам, Манюров имеет обычную, среднестатистическую внешность.

Игнатов отметил, что у преступника было охотничье ружьё, разрешённое в гражданском обороте при наличии соответствующих документов, которые у Манюрова были в полном объёме. В том числе для владения таким оружием необходимо ежегодно проходить проверку у психиатра. Очевидно, что стрелявший был полностью здоров, иначе оружие бы у него забрали.

По мнению криминалиста, одной из версий может быть причастность Манюрова к какой-либо радикальной группировке, так как к стрельбе всё было подготовлено: оружие, боеприпасы, намеченный план нападения, а сам стрелок "шёл как на последний бой".

Второй версией специалист назвал личное неприязненное отношение к силовикам.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР. В результате случившегося погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".