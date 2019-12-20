The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.— The Witcher (@witchernetflix) 20 декабря 2019 г.
These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr
На стриминговой платформе Netflix сегодня, 20 декабря, вышел один из самых ожидаемых сериалов года — "Ведьмак". Об этом сообщается на официальной странице проекта в соцсети Twitter.
Шоу, основанное на одноимённой серии фантастических романов польского писателя Анджея Сапковского, в Москве стало доступно в 11:00.
Напомним, главную роль ведьмака Геральта из Ривии исполнил британский актёр Генри Кавилл, княжну Цири сыграла Фрейя Аллан, а в роли Йеннифер — Аня Чалотра.
Ранее Лайф писал, что Netflix показал финальный трейлер "Ведьмака" и объявил, что в первом сезоне будет всего восемь серий.
При этом, несмотря на то что поклонников творчества Анджея Сапковского порадовали множеством эпичных сцен, у некоторых фанатов появилась масса претензий к экранизации.
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