В Челябинске нашли 12-летнего школьника, которого искали почти сутки

В Челябинске нашли 12-летнего школьника, который 19 декабря не вернулся домой после школы. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на МВД.

— Школьник жив, здоров, сейчас будем выяснять, где он находился, — говорится в сообщении ведомства.

Издание уточняет, что ни мать, ни поисковики не стали рассказывать, где же всё-таки был мальчик. По предварительным данным, он мог находиться у бабушки.

Напомним, 12-летний Максим З. 19 декабря позвонил маме из маршрутки и сказал, что проехал цирк, после этого он пропал и больше на связь не выходил.