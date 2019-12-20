В школьной столовой под Белгородом отравились 20 учеников

В школе в посёлке Волоконовка Белгородской области 19 декабря произошло массовое отравление. Об инциденте сообщили на сайте пресс-службы регионального СУ СКР.

Как уточняется, около 20 воспитанников образовательного учреждения почувствовали недомогание и им потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших и ученики начальных классов, и старшеклассники.

Следователи устанавливают количество пострадавших и причину инцидента. Также они определяют ответственных за безопасность школьников.

Ранее Лайф писал, что в Сети появилось видео из школьной столовой в Екатеринбурге, где сотрудница раскладывает еду по тарелкам без перчаток и специальных приборов — прямо руками.