Силовики нагрянули в тир, где тренировался лубянский стрелок

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Фото © LIFE 

Сотрудники правоохранительных органов приехали в тир, где тренировался Евгений Манюров, открывший накануне стрельбу у здания ФСБ России в Москве, сообщает источник Лайфу.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Сотрудники стрелкового клуба сообщили, что Манюров приходил со своим оружием и патронами и арендовал только место для стрельбы. Тренера у мужчины не было, так как он не проходил обучение, за его стрельбой следил только инструктор, который обязан присутствовать при занятиях.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже стало известно, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

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