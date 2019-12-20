Путин высказался за межпарламентский диалог в "нормандском формате" по Донбассу

Эту идею на встрече в Санкт-Петербурге сформулировал украинский политик Виктор Медведчук.

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с участием вице-премьера России Антона Силуанова и лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которая проходит в Санкт-Петербурге.

В частности, Медведчук предложил подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к решению проблем Донбасса. И Путин со своей стороны выступил "за".

— Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали. Реакция будет только положительной, — добавил он.

Напомним, что тема урегулирования в Донбассе поднималась и на прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина. Он выступил решительно против силового решения конфликта на юго-востоке Украины и напомнил известную хулиганскую фразу: "Донбасс порожняк не гонит".

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины являлся одной из ключевых тем "нормандского саммита", который прошёл в Париже 9 декабря. На переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.