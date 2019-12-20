"Ничем не выдающаяся личность". Тренер тира рассказал о лубянском стрелке

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Олег Солович, тренер стрелкового клуба, в котором занимался устроивший стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгений Манюров, рассказал Лайфу о злоумышленнике.

Манюров — ничем не выдающаяся личность. Я его и не запомнил даже. Абсолютно заурядная внешность, поведение тоже заурядное, не привлекал ничем, — отметил Солович.

Инструктор отметил, что мужчина ходил в длинной чёрной куртке и во время занятий всегда стрелял в ней, объясняя, что ему так удобно.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР. В результате случившегося погиб сотрудник ФСБ и пострадало пять человек. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

Автор:
АИ
Анастасия Иванова
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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