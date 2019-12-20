Семья погибшего при съёмках "Ходячих мертвецов" каскадёра отсудила $8,6 млн

Мужчина трагически погиб в 2017 году при исполнении трюка, упав с семиметровой высоты.

Суд Атланты постановил выплатить $8,6 миллиона каскадёру, который погиб во время съёмок сериала "Ходячие мертвецы". Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, Джон Бернекер, которому было 33 года, скончался в 2017 году от травм, полученных во время съёмок сцены для восьмого сезона сериала. Бернекер — опытный каскадёр, который снялся в нескольких фильмах, в том числе "Прочь" и "Логан", погиб после того, как выполнил трюк с семиметровой высоты и приземлился на ту часть земли, которая не была оборудована специальными матами.

Кроме того, на съёмках не дежурила скорая помощь, в результате чего актёр был доставлен в больницу лишь спустя 30 минут после падения.

Адвокаты телевизионной компании AMC Networks, которые занимались съёмками всех десяти сезонов шоу, утверждают, что смерть мужчины стала трагической случайностью. Съёмки "Ходячих мертвецов" являются безопасными и регулярно проходят проверку на соответствие всем стандартам, связанным с безопасностью исполнения трюков, заявили представители.

Тем не менее Джефф Харрис, адвокат семьи Бернекер, утверждал, что AMC не соблюдает свои собственные правила относительно безопасности. По словам Харриса, во время исполнения трюка представителя по безопасности производства не было, а семиметровая система захвата, использовавшаяся при планируемом падении каскадёра, была неисправной.