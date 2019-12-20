Россияне стали покупать больше презервативов

В 2019 году средненедельные продажи этого вида контрацептивов увеличились более чем на 300 тысяч по сравнению с 2015 годом.

В России за последние годы выросли продажи презервативов: на данный момент с 2015 года средненедельная реализация данных контрацептивов увеличилась более чем на 300 тысяч. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на компанию DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

С января по октябрь 2019 года жители России купили 115,379 миллиона штук презервативов. Больше всего контрацептивы пользовались популярностью в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В последние годы увеличивается спрос на презервативы в новогодний период. Так, с середины декабря 2018 года по середину января 2019 года их покупали на 13,1% чаще, чем в другое время года. Такая тенденция также характерна как для продаж в упаковках, так и поштучно.

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