Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Предыдущие переговоры двух лидеров прошли в Сочи седьмого декабря. Речь шла о перспективах углубления интеграции в рамках союзного государства. Политики беседовали более пяти часов.

Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Беседа двух лидеров проходит в преддверии заседания Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что совсем недавно, восьмого декабря, Россия и Белоруссия отметили 20-летие договора о создании союзного государства. И пусть в рамках документа удалось сделать не всё, успехи сотрудничества Москвы и Минска тоже значительны.

— Результаты работы в рамках этого документа тоже значительны. Мы, когда начинали процесс, у нас товарооборот был 9 млрд долларов, сейчас — 33,5 млрд, — отметил Путин.

Лукашенко в свою очередь отметил, что у нас единая граница и таможня. Кроме того, у двух стран создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб..

— В принципе, с развалом СССР мы ни в экономике, ни в политике, ни в соцсфере далеко друг от друга не ушли. И это большое достижение такого договора. Мы не разбежались, — указал белорусский лидер.

Отметим, что после встречи Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Главы стран-участниц подведут итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года и согласуют кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК. Также в ходе заседания будут намечены направления дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС.