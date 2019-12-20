"Звони маме". Учителя не помогли школьнице, отравившейся чаем в столовой

В результате инцидента девочка была экстренно госпитализирована. Сейчас о её состоянии ничего не известно.

В Смоленской области ученица третьего класса отравилась после того, как выпила чая в школьной столовой. При этом педагоги образовательного учреждения помочь ребёнку не захотели. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл 19 декабря в общеобразовательном учреждении № 15. Девочка на перемене отправилась в столовую, где выпила чашку чая, вкус которого показался ей странным. Через некоторое время школьница почувствовала себя плохо, однако от учительницы помощи не получила, добавляет SmolDaily. Согласно предварительным данным, ребёнку просто посоветовали "позвонить маме".

По информации издания, одноклассники проводили девочку до фойе, где она позвонила родителям и рассказала о случившемся. С интоксикацией её срочно госпитализировали в местную детскую городскую больницу.

По факту инцидента была инициирована доследственная проверка. Сейчас стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.