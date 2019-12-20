У ФБК Навального нашли нарушения закона об иноагентах на 1 млн рублей

Соратники оппозиционера забыли промаркировать свои проекты "Росяма" и "РосЖКХ", скрыв от интернет-пользователей, что те получают финансирование из-за рубежа.

Фонд борьбы с коррупцией может быть оштрафован на один миллион рублей за нарушение требований закона об иностранных агентах. Речь идёт о проектах "Росяма" и "РосЖКХ".

Авторы телеграм-канала "Фонд бабла с коррупцией" обратили внимание, что проекты Алексея Навального не имеют соответствующей маркировки на странице своих ресурсов, как этого требует закон.

— В соответствии с российским законодательством официальные ресурсы НКО-иноагента должны содержать соответствующую маркировку, которая по непонятным причинам полностью отсутствует на сайтах проектов "Росяма" и "РосЖКХ", — утверждают эксперты.

За подобное нарушение установлен штраф до 500 тысяч рублей, а поскольку налицо два прецедента, сумма может быть умножена на два.

Напомним, что с октября 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Навального включён в список иностранных агентов. Кроме того, против организации возбуждено уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей.