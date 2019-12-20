СМИ: Выплата "Газпромом" $3 млрд может стать частью договора по газу с Украиной

Выплата "Газпромом" трёх миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража может стать частью договора по газу между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

— Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря вице-президент Еврокомиссии заявил, что Россия и Украина достигли принципиальных соглашений по газу. Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет стремиться договориться с Киевом без создания рисков обеим сторонам.