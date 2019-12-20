В России предложили провести перепись всех симок

Депутат предлагает создать агрегатор, где граждане и юрлица смогут увидеть все зарегистрированные на них номера.

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт в стране, сообщает РБК.

По словам парламентария, это необходимо для борьбы с рынком серых сим-карт, которые злоумышленники часто оформляют на ничего не подозревающих абонентов.

— Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде, — отмечает Чернышов.

Для борьбы с такими серыми симками парламентарий предлагает запустить платформу-агрегатор для верификации сведений, где граждане и юрлица смогут увидеть все зарегистрированные на себя номера. Второе — это как раз всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт.

В Роскомнадзоре пообещали ответить на письмо парламентария "в установленном порядке". Сам Чернышов также позвал операторов связи обсудить инициативу.