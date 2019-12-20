Второй за неделю. Мужчина забрался на арку Крымского моста в Москве — видео

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы. Об этом Лайфу рассказали очевидцы происходящего.

На место происшествия приехали спасатели и полицейские. Движение по мосту в сторону улицы Житной оказалось затруднено.

По последним данным источника Лайфа в правоохранительных органах, после переговоров мужчина спустился с опоры. Он передан полицейским буквально несколько минут назад.

Напомним, на днях ещё один мужчина забрался на опору Крымского моста и отказывался слезать.