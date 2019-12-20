Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Апелляционный суд Неаполя постановил, что арестованный в Италии директор по развитию бизнеса объединённой двигателестроительной корпорации Александр Коршунов должен быть экстрадирован в США. Защита будет обжаловать решение. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

— Сегодня было обнародовано решение суда. У нас есть 15 дней на то, чтобы его обжаловать, и мы это будем делать, — сообщил адвокат.

Постановление об экстрадиции можно обжаловать в вышестоящей инстанции, а окончательное решение должен утвердить министр юстиции.

Напомним, Александр Коршунов был задержан в Неаполе по подозрению в попытке кражи торговой тайны американской компании GE Aviation. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.