Физиономист — о лубянском стрелке: Закоренелый эгоист, довольно слаб

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По мнению эксперта, Манюров "в личном плане был более открыт, чем в социальном". Вероятно, он сильно привязывался к людям, поэтому и не выстраивал отношений с ними.

В лице устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгения Манюрова не прослеживается явных признаков агрессии, однако есть свидетельство того, что мужчина был очень себялюбив. Об этом после анализа фотографии преступника рассказала Лайфу физиономист Светлана Филатова.

<p>Фото © Соцсети</p>

По словам специалиста по распознаванию лжи, мужчина не умел долго концентрироваться на каком-то деле и мог расстроиться "из-за ерунды" или вспылить, однако в целом он был неконфликтным человеком и умел договариваться с другими.

Был несдержан в речах — выдвинутая нижняя губа говорит о том, что человек мог вспылить. Мог быть конфликтным, но ненадолго. Мог сказать грубость, а потом подойти и извиниться, когда перегорит. Он довольно слаб сам по себе, но таких — каждый второй. Не приемлет внутри ущемления своего эго, закоренелый эгоист, — добавила она.

Эксперт невербального поведения отметила, что Манюров "в личном плане был более открыт, чем в социальном". Она также предположила, что он сильно привязывался к людям, поэтому и не выстраивал отношений с ними. Причина такого поведения может скрываться и в пережитых разочарованиях.

Филатова подчеркнула, что в профессиональном плане у него могли быть амбиции, но скорее волевые. Кроме того, мужчина был сторонником "логики во всём".

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР.

В результате случившегося погиб сотрудник ФСБ и пострадало пять человек. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

Ранее о Манюрове рассказала соседка, а также тренер стрелкового клуба.

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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