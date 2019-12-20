Физиономист — о лубянском стрелке: Закоренелый эгоист, довольно слаб

По мнению эксперта, Манюров "в личном плане был более открыт, чем в социальном". Вероятно, он сильно привязывался к людям, поэтому и не выстраивал отношений с ними.

В лице устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгения Манюрова не прослеживается явных признаков агрессии, однако есть свидетельство того, что мужчина был очень себялюбив. Об этом после анализа фотографии преступника рассказала Лайфу физиономист Светлана Филатова.

По словам специалиста по распознаванию лжи, мужчина не умел долго концентрироваться на каком-то деле и мог расстроиться "из-за ерунды" или вспылить, однако в целом он был неконфликтным человеком и умел договариваться с другими.

— Был несдержан в речах — выдвинутая нижняя губа говорит о том, что человек мог вспылить. Мог быть конфликтным, но ненадолго. Мог сказать грубость, а потом подойти и извиниться, когда перегорит. Он довольно слаб сам по себе, но таких — каждый второй. Не приемлет внутри ущемления своего эго, закоренелый эгоист, — добавила она.

Эксперт невербального поведения отметила, что Манюров "в личном плане был более открыт, чем в социальном". Она также предположила, что он сильно привязывался к людям, поэтому и не выстраивал отношений с ними. Причина такого поведения может скрываться и в пережитых разочарованиях.

Филатова подчеркнула, что в профессиональном плане у него могли быть амбиции, но скорее волевые. Кроме того, мужчина был сторонником "логики во всём".

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР.

В результате случившегося погиб сотрудник ФСБ и пострадало пять человек. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

Ранее о Манюрове рассказала соседка, а также тренер стрелкового клуба.