Россияне признались, во сколько лягут спать в новогоднюю ночь

В самый любимый праздник многие планируют не ложиться до самого утра, а отсыпаться днём.

Большинство россиян собираются праздновать Новый год до шести утра и спать минимум до полудня. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Blue Sleep, которая занимается продажей инновационных товаров для сна.

Так, по данным сервиса, 30% жителей России не собираются в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января ложиться раньше 5–6 часов утра. Примерно столько же (29%) лягут спать около 3 ночи, ещё 20% респондентов собираются отойти ко сну в 4 утра.

Тех, кто не любит новогодние гуляния и шумные празднества, совсем немного: 17% россиян лягут в 2 часа ночи и лишь 4% — вскоре после боя курантов.

Что касается первого утра в новом году, то россияне собираются выспаться по полной. Почти половина респондентов собираются проснуться 1 января около 10–12 часов утра. Но есть и исключения: одни не будут сбивать режим и ограничатся традиционными 5–7 часами ночного отдыха, а другие будут всласть спать от 9 до 12 часов.

Что касается особенностей зимнего сна в целом, то респонденты отметили нарушение режима, использование более тёплых одеял, а также увлажнителей и очистителей воздуха.

Ранее Лайф писал, что россияне рассказали, как планируют встретить Новый год.