У москвича в горле выросли волосы. Понадобилась эпиляция

Сразу после удаления нетипичной растительности мужчина стал чувствовать себя намного лучше.

46-летний житель Москвы обратился к медикам с жалобами на неприятные ощущения в горле, кашель и охриплость. Тогда и выяснилось, что у него в горле выросли волосы. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава столицы.

9 лет назад мужчина перенёс операцию, во время которой было сделано специальное отверстие для обеспечения дыхания. После реабилитации хирурги закрыли его лоскутом из кожи.

— Врачи выявили посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подскладкового пространства. Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее, — говорится в сообщении.

Москвичу при помощи электроэпиляции удалили волосы, после чего у него сразу же пропал дискомфорт в горле.