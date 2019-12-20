"Давайте говорить о корнях". МИД Украины заявил, что Москва подчинялась Киеву

Министерство иностранных дел Украины готовит официальное заявление касательно высказывания президента России Владимира Путина об исконно русских землях, вошедших в состав Украины при формировании СССР. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра Украины Василия Бондаря.

МИД осуждает любые попытки России "посягать на целостность территории" Украины, заявил дипломат.

— Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в своё время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях, — отметил Бондарь.

Он также заявил, что слова Владимира Путина на итоговой пресс-конференции являются "выдумками".

Напомним, 19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.