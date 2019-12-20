Орешкин — об итогах переговоров Путина и Лукашенко: Осталось три группы вопросов

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Фото © LIFE

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам об итогах переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по союзному государству.

По его словам, были полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка.

Осталось три группы вопросов — это договорённости в нефтяной сфере, газовой и налоговой. Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать все дорожные карты, — отметил Орешкин.

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