Орешкин — об итогах переговоров Путина и Лукашенко: Осталось три группы вопросов

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам об итогах переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по союзному государству.
По его словам, были полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка.
— Осталось три группы вопросов — это договорённости в нефтяной сфере, газовой и налоговой. Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать все дорожные карты, — отметил Орешкин.
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