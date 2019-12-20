"Аэрофлот" довёл до слёз беременную пассажирку, отказав в перевозке двух собак

Историей очередного противостояния с "Аэрофлотом" поделился в "Фейсбуке" москвич Сергей, который вместе со своей беременной женой летел в Коста-Рику через США. Пара заранее готовилась к поездке и изучила все возможные условия перелёта, и не только потому, что женщина находится на 8-м месяце, но и в связи с тем, что ей по медицинским показаниям была предписана услуга Emotional Support Animal, что переводится как "животное эмоциональной поддержки". Эта возможность есть на всех американских рейсах.

— Это не собака-поводырь, не служебная собака спецслужб, это просто питомец, который помогает тебе справиться со сложными эмоциональными состояниями и невротическими расстройствами. И смысл этого правила в том, чтобы собака эмоциональной поддержки могла путешествовать со своим хозяином и быть рядом, когда тому потребуется помощь, — объяснил подписчикам Сергей.

Мужчина оговорился, что перевозка собак — это не каприз его беременной супруги. У женщины есть некоторые проблемы, которые подтверждаются справкой от психиатра, а ещё есть два пса породы бигль, которых она планировала взять на борт.

— Всё это — российские справки, габариты и вес собак, провоз без клеток — всё согласовывалось с американским представителем "Аэрофлота" заранее, — указал москвич, прикрепив соответствующие скрины переписки.

Приехав в Шереметьево за 3,5 часа до вылета и пройдя ветеринарный контроль, пара с двумя собаками отправилась к стойке регистрации. Там они узнали, что справки от российского психиатра для перелёта в США у них не принимаются, животных без клеток взять на борт они не могут и о согласовании перелёта для этой пассажирки они ничего не знают.

— Всё, что они смогли сделать, — сочинять отмазки одна нелепее другой, принести стул моей рыдающей взахлёб жене и вызвать фельдшера, который предложил укол успокоительного на 8-м месяце беременности, — вспоминает возмущённый клиент российского перевозчика.

Спустя два часа, когда пара уже понимала, что полёт вряд ли состоится, представители авиакомпании всё-таки связались с принимающей стороной и узнали, что требования пассажиров не только законны и не противоречат правилам авиакомпании, но и действительно были согласованы по программе Emotional Support Animal. До Нью-Йорка бигли долетели в намордниках, но прямо в салоне, проспав 10 часов под ногами у хозяев.

— Я очень хочу, чтобы "Аэрофлот" пересмотрел должностные инструкции и наряду с соблюдением интересов авиакомпании и безопасности пассажиров ставил бы в приоритет человечное отношение к своим клиентам. Это не так сложно, — заключил он.

Отметим, что представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, что не так давно "Аэрофлот" оказался в центре скандала из-за истории кота Виктора, которого не хотели пускать в самолёт из-за его полноты.

Кот должен был лететь в багажном отделении, однако его хозяин Михаил Галин не мог допустить такого обращения с другом и нашёл для взвешивания похожего котика, который весил меньше. Кот-дублёр зарегистрировался на рейс, и Виктор с Михаилом благополучно вылетели. Однако когда об этом разузнали в авиакомпании, то решили наказать мужчину и лишили его накопленных 370 тысяч миль в программе лояльности.