Два Деда Мороза устроили драку прямо на улице

Пользователей социальных сетей происшествие удивило, и они принялись обсуждать, что же могло стать причиной конфликта.

Двое мужчин в костюмах Дедов Морозов устроили драку в городе Кузнецке Пензенской области. Об инциденте сообщает портал "Пенза СМИ" со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Как уточняется, неизвестные решили устроить разборки на кулаках прямо на улице. Судя по распространённым в Сети кадрам, победителем стал мужчина в красном костюме.

Пользователей социальных сетей происшествие удивило, и они принялись обсуждать, что же могло стать причиной конфликта. Кто-то предположил, что драка вспыхнула из-за корпоративов. Нашлись и те, кто пошутил, что Деды Морозы могли не поделить Снегурочку.

Ранее Лайф узнал, что россияне стали реже приглашать Деда Мороза со Снегурочкой к себе на праздник.