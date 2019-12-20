Два Деда Мороза устроили драку прямо на улице

Двое мужчин в костюмах Дедов Морозов устроили драку в городе Кузнецке Пензенской области. Об инциденте сообщает портал "Пенза СМИ" со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
Как уточняется, неизвестные решили устроить разборки на кулаках прямо на улице. Судя по распространённым в Сети кадрам, победителем стал мужчина в красном костюме.
Пользователей социальных сетей происшествие удивило, и они принялись обсуждать, что же могло стать причиной конфликта. Кто-то предположил, что драка вспыхнула из-за корпоративов. Нашлись и те, кто пошутил, что Деды Морозы могли не поделить Снегурочку.
Ранее Лайф узнал, что россияне стали реже приглашать Деда Мороза со Снегурочкой к себе на праздник.
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