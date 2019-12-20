Украинский телеканал проверят из-за трансляции пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины проверит местный канал "Наш", который подозревается в трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 19 декабря.

— Национальный совет принял решение о проверке телеканала "Наш" на признаки нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента государства-агрессора, — написал в "Фейсбуке" член Нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, в июле сообщалось, что телеканалы "Россия-1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывалось давление. Позже украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.