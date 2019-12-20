Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных жителей Украины

Как утверждается в издании, в 2019 году рейтинг обновился практически наполовину.

Украинский журнал "Фокус" определил самых влиятельных жителей Незалежной и поместил на вершину рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного списка.

— Основу [рейтинга] по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний, — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, 61% участников списка — это политики и чиновники. В топ-5 попали глава Офиса Президента Андрей Богдан, один из богатейших украинцев Игорь Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук.

20% рейтинга составляют женщины. Среди них глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и министр финансов Оксана Маркарова, а также представительницы сферы просвещения — директор Украинского института книги Александра Коваль, директор "Мистецького арсенала" Олеся Островская-Лютая и глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Что касается экс-президента, нынешнего главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, то он занял 18-ю строчку рейтинга.