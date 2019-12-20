Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие

По мнению кардиолога, важны хорошее настроение, здоровый сон, умеренное питание и интересное занятие в жизни.

Главный кардиолог страны Лео Бокерия, которому 22 декабря исполняется 80 лет, отметил, что здоровый сон, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни очень важны для здоровья и хорошего самочувствия человека. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

— Первая привычка — это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Моё глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится, — сказал Бокерия.

Важным элементом также является то, что в жизни человека должно быть интересное занятие, чтобы он мог что-то создавать, созидать.

Конечно, чтобы сократить возможность болезней сердца, нужно вести здоровый образ жизни: умеренно питаться, хорошо спать и систематически заниматься физической активностью.

— В первую очередь следует иметь в виду, что человеческий организм — как часы: ему нужен подзавод, которым является сон, — отметил кардиохирург.

На своём опыте Бокерия рассказал, что важен режим сна: каждый день он ложится спать и встаёт в одно и то же время, при этом время сна занимает 6 часов.

Ранее Лайф рассказывал, что Лео Бокерия стал почётным президентом Центра имени Бакулева.