Якутский депутат сломал нос подчинённому, который хотел уйти в отпуск

Дядя потерпевшего рассказал, что тот хотел уйти в отпуск, однако его просьбу восприняли неадекватно.

Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и гендиректор предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев сломал нос заместителю директора филиала нефтебазы Владимиру Стрижаку. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Местное издание Sakha Day пишет, что потерпевший хотел уйти в отпуск, однако работодатель якобы отреагировал неадекватно. Об этом изданию рассказал дядя Стрижака Игорь Никитин, который в прошлом возглавлял "Саханефтегазсбыт".

— Владимир — хороший сотрудник, работает в компании около трёх лет. Он имел законное право уйти в отпуск согласно трудовому законодательству, на что последовала неадекватная реакция, — заявил он. Никитин добавил, что драка закончилась для Стрижака переломом задней стенки носа.

Он отметил, что в настоящий момент в компании проходит смена команды и новый гендиректор увольняет тех, кто работал с прежним руководителем. Он утверждает, что в прошлом Стрижака уже пытались уволить, но найти оснований для этого не удалось, так как он является "профессионалом своего дела".

Виктор Лебедев — депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) республики и заслуженный мастер спорта. В прошлом он шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призёр чемпионатов Европы. Мужчина решил уйти из спорта в 2017 году. В 2018-м его назначили на должность замдиректора "Саханефтегазсбыта", а в 2019-м он занял место генерального директора компании.