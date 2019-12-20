Лукашенко рассказал Лайфу, как отметит Новый год: Пить не буду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Санкт-Петербург, рассказал Лайфу, как отметит Новый год. По словам белорусского лидера, он традиционно откажется от алкоголя и "будет на посту".

— Буду в Беларуси, буду дома, пить не буду. Не потому что я непьющий человек, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: не пить, не есть, быть на посту, — рассказал Лукашенко.

По его словам, в дни каникул, когда большинство граждан "беспечны", возникает очень много непредвиденных обстоятельств, к решению которых иногда нужно подключаться президенту.

В заключение белорусский лидер поздравил всех с наступающим Новым годом.