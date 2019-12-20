Лайф узнал, когда в России появятся дешёвые смартфоны Vsmart c NFC

Источник, близкий к делам компании, поделился планами вьетнамской компании на российский рынок. Лайф публикует некоторые характеристики и изображения новых смартфонов Vsmart.

Стало известно, что сейчас Vsmart сертифицирует пять новых смартфонов: Bee 3, Star 3, Joy 3+, Live 3 и Active 3. Все пять моделей будут работать на фирменной оболочке VOS. Анонс новинок состоится в феврале 2020 г. К тому времени VOS, скорее всего, будет полностью локализирована под российский рынок.

Смартфоны Joy 3+, Live 3 и Active 3 получат датчик NFC. Особенностью Active 3 станет выдвижная фронтальная камера. Как следствие, увеличится площадь экрана по отношению к площади лицевой панели.

Кроме того, Лайф узнал, что первый 5G-смартфон Vsmart выйдет уже в первой половине 2020 г. Не исключено появление фирменного умного помощника в VOS, поскольку совсем недавно Vsmart открыла во Вьетнаме центр по исследованию искусственного интеллекта.