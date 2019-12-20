Суд приговорил террориста, который пытался подорвать "Сапсан" в 2017 году

Предположительно, все восемь фигурантов уголовного дела принадлежат к террористической организации ИГИЛ.

Обвиняемого в подготовке подрыва высокоскоростного электропоезда "Сапсан" в 2017 году Эмома Бурхонова приговорили к 22 годам колонии. Такое решение вынес второй западный окружной военный суд в пятницу, 20 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Обвинение признало виновным Бурхонова сразу по пяти статьям: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Организация террористического сообщества и участие в нём", " Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека".

По данному делу в июне Московский окружной военный суд осудил семерых иностранцев. Их приговорили от 15 до 21 года колонии строго режима. Они, предполагает суд, были сторонниками ИГИЛ*.

Напомним, что 13 июля 2017 года поезд "Сапсан" маршрута Москва — Санкт-Петербург наехал на самодельный аналог так называемого тормозного башмака, который кладут под колёсную пару для фиксации поезда. По задумке террористов, один из "Сапсанов" должен был подлететь на установленной конструкции и врезаться во встречный поезд. Однако этого не произошло из-за недоделки террористов. В результате поезда отделались небольшими повреждениями.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.