Эксперты: Запад напрасно потратился на ботов для трансляции с Путиным в YouTube

Этот инструмент, во-первых, давно известен и очевиден для специалистов, а во-вторых, абсолютно бесполезен: обычные зрители не обращали внимания на количество дизлайков.

Эксперты обратили внимание, что трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина на YouTube подверглась массовой накрутке в части дизлайков и негативных комментариев. Анализ показал, что 90% негатива было от так называемых майских ботов — большинство аккаунтов были созданы с мая по вчерашний день.

— Это уже вошло в традицию, что накануне подобных мероприятий, будь то большая пресс-конференция президента или прямая линия, они, как правило, объединяют в едином порыве наши доморощенные бото-фермы имени месье Навального и "фабрику троллей", которую в соседней Украине построили ещё пять лет назад с помощью американских специалистов, — объясняет директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Как известно, они там развернули целый центр вот этой гибридной борьбы в виртуальном пространстве. И вот они объединяются чтобы массово засыпать дизлайками вот эти стримы, прямые трансляции на ведущих платформах типа YouTube.

По словам собеседника Лайфа, этот инструмент в ассортименте контр-пропаганды против России — один из самых бесполезных. Люди, которые следили за выступлением российского лидера в прямом эфире, скорее всего, даже не обращали внимание на количество "лайков" или "дизлайков" под этой трансляцией. Так что со стороны западных спонсоров "бото-ферм", это были пустые траты.

Мартынов добавил, что боты, которые осуществляли информационную атаку на вчерашнюю пресс-конференцию — были совсем свежими, "новоделом", чтобы создавать иллюзию отрицательно реагирующей аудитории.

— Фабрика этих ботов поставлена на регулярную основу, вполне себе производство. Мы можем с одной стороны недоумевать — зачем им это нужно, а с другой стороны можем рассказывать об этом, чтобы кто не знает, знал, — добавил эксперт.

Напомним, что пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 19 минут и стала третьей по продолжительности. За это время журналисты успели задать российскому лидеру 82 вопроса.

После того, как YouTube обвинили в накрутках, видеохостинг косвенно признал происходящее, резко уменьшив количество дизлайков.