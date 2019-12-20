Элегантность против откровенности. Волочкова кардинально сменила имидж

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым имиджем, обратили внимание в издании "Дни.ру".

Несколько недель балерина хвасталась тем, что в свободное время посещает шоурумы и общается со стилистами. Как оказалось, звезда решила кардинально сменить имидж.

Балерина приобрела несколько элегантных платьев и брючных костюмов, которые теперь показывает в своём Instagram.

Преображение Волочковой пришлось по душе её фанатам, кто-то даже отметил, что её прошлый гардероб, состоящий из откровенных платьев и коротких шортиков, нужно сжечь во дворе её дома.

Анастасия Волочкова — балерина, заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. На сегодняшний день Волочкова — одна из самых эпатажных личностей российского шоу-бизнеса благодаря интервью и активному самопиару в социальных сетях и на популярных ток-шоу. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.