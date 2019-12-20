Блогер объяснил, зачем сбросил "гелендваген" с вертолёта

Он признался, что планировал осуществить задуманное несколько месяцев, однако долго не мог найти исполнителей.

Расстаться с Mercedes G-Class, сбросив его с вертолёта, московский блогер Игорь Мороз решил из-за разочарования. Об этом юноша рассказал телеканалу "360".

Обсуждая содеянное, он сравнил свой порыв с желанием разбить телефон, когда тот "глючит". Блогер рассказал, что купил Gelandewagen в марте 2018 года. Тогда без скидки он стоил 16,8 миллиона рублей, однако, как оказалось, это было только начало.

В дальнейшем ему пришлось постоянно ездить в сервис из-за мелких неполадок и вложить в ремонт значительную сумму. Из-за этого владелец авто сильно разочаровался в своей мечте и решил с ней расстаться.

Блогер признался, что планировал осуществить задуманное несколько месяцев, однако найти исполнителей никак не удавалось. По его словам, прокуратура одного из регионов даже запретила ему сбрасывать авто, заявив, что это незаконно.

Наконец ему удалось договориться с гендиректором и пилотами аэропорта Пески в Карелии, и 19 декабря Мороз с командой приехали в воздушную гавань.

К слову, один из пользователей YouTube заметил, что Мороз слукавил и сбросил не G63 AMG, в котором едет в начале видео, а дорестайлинговый автомобиль 1995 года. Такой вывод он сделал, обратив внимание на крылья без воздухозаборников и серебристые суппорты. Сам блогер это замечание никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что двое москвичей организовали в Карелии весьма недешёвое и достаточно специфичное развлечение — заказали падение автомобиля Mercedes G-Class с вертолёта. Мужчины официально обратились в администрацию аэропорта Пески и заплатили за сброс 250 тысяч рублей. Вся операция заняла около 20 минут, при этом обычно час полёта на вертолёте обходится в 160 тысяч.