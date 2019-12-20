Путин признался, что задет резолюцией Европарламента о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин признался, что удивлён и задет резолюцией Европарламента, которая касается причин Второй мировой войны.

— Меня несколько удивила, даже немного задела одна из последних резолюций Европарламента от 19 сентября о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, — обратился российский лидер к коллегам по СНГ на неформальном саммите.

Напомним, в резолюции, принятой 19 сентября, говорилось о важности "памяти о трагическом прошлом Европы ради её будущего". В ЕП выразили озабоченность "стремлением Кремля обелить преступления тоталитарного режима". Европарламентарии призвали РФ "не пытаться переписывать историю".