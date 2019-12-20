На Урале задержали грузовик с 27 тысячами фальшивых презервативов

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Фото © URA.RU

В Челябинской области был задержан грузовик с контрафактными презервативами при попытке пересечения границы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

В машине, следовавшей через контрольно-пропускной пункт "Троицк", было обнаружено 750 блоков презервативов с признаками контрафактности, всего 9 тысяч упаковок средств контрацепции, сообщили в ведомстве.

Всего изъято 27 тысяч презервативов, которые переданы полиции города Троицка. Ущерб, нанесенный правообладателю марки, оценивается в 2,5 миллиона рублей. Планируется возбуждение уголовного дела, преступникам грозит до двух лет лишения свободы.

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