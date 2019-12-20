В Нижегородской области в лесу обнаружили мешки с человеческими останками

Личность погибшего на данный момент не установлена. Сейчас этим занимаются следователи.

В Нижегородской области в лесу обнаружили человеческие останки. Об этом сообщается на портале следственного управления СК РФ по региону.

Полимерные пакеты, в которых находились две нижние конечности, случайно нашла жительница Балахны. Мешки были обнаружены в лесополосе, расположенной рядом с улицей Челюскинцев на окраине города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, также был назначен комплекс судебных экспертиз, направленный на выяснение личности погибшего.

В настоящее время следователи проводят оперативно-розыскные операции, чтобы установить лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению.