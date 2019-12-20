В Польше попросили время, чтобы оценить слова Путина о Второй мировой войне

Ранее президент РФ напомнил, что советские войска перешагнули границу после того, как Варшава потеряла контроль над происходящим.

Власти Польши оценивают слова президента РФ Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и определяются со своей реакцией на его заявление. Об этом рассказал замглавы Министерства иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.

— Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что советские войска перешагнули границу с Польшей после того, как страна потеряла контроль над происходящим. Он обратил внимание на тот факт, что в тот момент власти страны были уже где-то в районе польско-румынской границы, и "разговаривать на эту тему" было не с кем.

Известно, что в соответствии с официальной позицией Варшавы СССР напал на Польшу в 1939 году, вместе с Германией.

Ранее российский лидер Владимир Путин признался, что удивлён и задет резолюцией Европарламента, которая касается причин Второй мировой войны.