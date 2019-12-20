В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в стране понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, — сказал Акимов.

По словам вице-премьера, нововведения будут вводиться постепенно в виде пилотных проектов в регионах. Он также отметил, что реализовать проект на территории всей страны планируется до 2023 года.