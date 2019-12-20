Суд на Урале освободил женщину от выплаты по займу под 732% годовых

Свердловский областной суд освободил женщину от выплат по займу, взятому в микрофинансовой организации под 732% годовых, сообщает пресс-служба суда.

Жительница Екатеринбурга в сентябре 2015 года оформила займ на сумму 15 000 в микрофинансовой организации "Деньги в дом" на 16 дней под 732% годовых. Женщина должна была закрыть кредит единым платежом в размере 19 800 рублей, но не успела расплатиться в срок. Её долг был продан частному лицу.

В феврале 2019 года в Чкаловский районный суд в Екатеринбурге был подан иск о взыскании с заёмщицы суммы основного долга, процентов за пользование займом за четыре года в размере более 350 тысяч рублей, а также штрафной неустойки.

Суд отказал в удовлетворении иска, после чего истец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским правам оставила решение в силе.

Суд решил, что начисление сверхвысоких процентов за пользование займом вне оговорённого периода не соответствует нормам материального права.

На момент разбирательств женщина выплатила по займу более 38 тысяч рублей, в результате чего суд посчитал, что она погасила взятые на себя обязательства.

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