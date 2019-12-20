В Волгоградской области учительница заклеила рты детям из-за шума и криков

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Фото © Shutterstock

Педагог, которая нестандартно подошла к воспитательному процессу в школе, пока не уволена и находится на больничном.

В Волгоградской школе № 37 провели проверку после публикаций в СМИ о том, что педагог заклеила второклассникам рты скотчем. Об этом сообщает портал "Блокнот Волжский".

Как уточняется, учительница была недовольна криками и шумом семерых учеников и предупредила, что заклеит им рты, если они не успокоятся. Позже оказалось, что она не шутила.

Дети остро отреагировали на такой жест преподавателя. Многие из них рассказали об этом родителям, плача после уроков, — говорится в сообщении.

По данному факту Администрация Волжского организовала служебную проверку. По её результатам будут приняты соответствующие меры к преподавателю.

Ранее в ХМАО пришлось уволиться воспитательнице, которая пригрозила заклеить детям рты.

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