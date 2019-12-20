В Волгоградской области учительница заклеила рты детям из-за шума и криков

Педагог, которая нестандартно подошла к воспитательному процессу в школе, пока не уволена и находится на больничном.

В Волгоградской школе № 37 провели проверку после публикаций в СМИ о том, что педагог заклеила второклассникам рты скотчем. Об этом сообщает портал "Блокнот Волжский".

Как уточняется, учительница была недовольна криками и шумом семерых учеников и предупредила, что заклеит им рты, если они не успокоятся. Позже оказалось, что она не шутила.

— Дети остро отреагировали на такой жест преподавателя. Многие из них рассказали об этом родителям, плача после уроков, — говорится в сообщении.

По данному факту Администрация Волжского организовала служебную проверку. По её результатам будут приняты соответствующие меры к преподавателю.

Ранее в ХМАО пришлось уволиться воспитательнице, которая пригрозила заклеить детям рты.