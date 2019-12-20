Диетолог рассказала, как правильно составить меню на Новый год

Диетолог Инна Пичугина рассказала, как правильно для здоровья составить новогоднее меню.
— Исключите жирную пищу и красное мясо — баранину или свинину, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбе. В качестве гарнира рекомендую использовать свежие овощи, — поделилась с телеканалом "360" Пичугина.
Она также посоветовала сократить количество салатов с майонезом или заменить его йогуртом. Также, по её словам, стоит отдать предпочтение винам и шампанским с минимальным количеством сахара.
— На ночь лучше не есть фрукты и кондитерские изделия. Важно также исключить переедание, — добавила Пичугина.
По её словам, самое главное правило — не садиться голодным за стол.
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