Диетолог рассказала, как правильно составить меню на Новый год

Он отметила, что нужно уменьшить количество майонеза в блюдах и ни в коем случае не садиться за стол голодным.

Диетолог Инна Пичугина рассказала, как правильно для здоровья составить новогоднее меню.

— Исключите жирную пищу и красное мясо — баранину или свинину, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбе. В качестве гарнира рекомендую использовать свежие овощи, — поделилась с телеканалом "360" Пичугина.

Она также посоветовала сократить количество салатов с майонезом или заменить его йогуртом. Также, по её словам, стоит отдать предпочтение винам и шампанским с минимальным количеством сахара.

— На ночь лучше не есть фрукты и кондитерские изделия. Важно также исключить переедание, — добавила Пичугина.

По её словам, самое главное правило — не садиться голодным за стол.