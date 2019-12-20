Отец — о лубянском стрелке: Был одурманен или связался с группировкой

Отец Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке, рассказал, что почти не принимал участия в жизни сына. Но некоторые странности в поведении отпрыска в последнее время замечал: Евгений увлёкся оружием и стал говорить с восточным акцентом.

Отец рассказал, что сын был спокойным и необщительным человеком, которого сложно было разговорить. В родном городе у него не было друзей. Сам Евгений говорил, что все его приятели живут в Москве, однако о ком именно он говорит, отец не знал. Мужчина отметил, что сын говорил о своей работе — якобы он устроился в охрану в посольство ОАЭ.

— Он стал разговаривать вот так, будто кавказец какой. Я говорю: "Да ты по-русски разговаривай", а он — с акцентом. Это было год назад, от силы полтора, — приводит телеканал "360" слова собеседника.

По словам отца, он знал и об увлечении сына стрельбой. Мужчина отметил, что Евгений занимался этим "фанатически".

О том, что его сын устроил стрельбу у здания ФСБ России в Москве, мужчина узнал от сотрудников Федеральной службы безопасности, приехавших к нему в квартиру после инцидента.

— Мне позвонила бывшая супруга, сказала, что уже поздно, а Женя не вернулся — обычно он в это время уже приходит. А потом — фээсбэшники приехали, в два часа, — отметил он.

Отец указал, что не ожидал от сына подобного поступка. Он предположил, что Евгений был либо "одурманенным", либо попал в какую-то террористическую группировку.

Евгений родился в 1980 году, спустя год после знакомства родителей. Уже в 1981-м пара развелась и мальчик остался жить с матерью. По словам отца, он платил алименты, нос сыном почти не общался.

19 декабря Евгений Манюров открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка.

В результате случившегося погиб сотрудник ФСБ и пострадало пять человек.