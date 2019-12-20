Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект о Брексите

В палате общин британского парламента больше половины депутатов проголосовали за законопроект о выходе страны из Евросоюза.

Билль, включающий в себя согласованную сделку с ЕС об условиях "развода", поддержало 358 депутатов, проголосовало против 234. Ранее парламент 4 раза отклонял соответствующий законопроект, по которому Великобритания покинет союз до 31 января 2020 года.

После победы консервативной партии на выборах 12 декабря, по итогам которых она получила большинство в палате общин, Борис Джонсон, уверенный в успехе, ужесточил текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2019 года.

В этот период Великобритания и Евросоюз продолжат общение так, будто Brexit не существовало. Они намерены договориться о будущих торговых отношениях.

Британские эксперты полагают, что нескольких месяцев для заключения соглашения о свободной торговле между сторонами будет недостаточно.

Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшее время, и Великобритания покинет ЕС в срок.

Ранее Лайф рассказывал о заявлении королевы Великобритании о выходе страны из Евросоюза, и запрете Бориса Джонсона использовать термин Brexit.