Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил на неформальном саммите лидеров стран СНГ, что Запад всегда пугали Россией.

— И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она, — смысл сохраняется, — сказал Путин.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где были подведены итоги деятельности организации за четыре года. Лайф вёл прямую трансляцию заседания.