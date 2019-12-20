Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин заявил на неформальном саммите лидеров стран СНГ, что Запад всегда пугали Россией.

И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она, — смысл сохраняется, — сказал Путин.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где были подведены итоги деятельности организации за четыре года. Лайф вёл прямую трансляцию заседания.

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