Матвиенко предложила разработать поправки о расширении полномочий парламента

Что касается поправок в базовые положения, то Конституции они не нужны, считает она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимой некую "донастройку", то есть разработку предложений по изменению Конституции РФ в отношении расширения полномочий парламента.Об этом она заявила в интервью в пятницу в эфире канала "Россия 24".

— Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя. Может быть, действительно парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания, — сказала она.

При этом Матвиенко добавила, что подобные предложения можно разрабатывать лишь при условии их широкого обсуждения.

Что касается поправок в базовые положения, то Конституции они не нужны, считает спикер, поскольку у всякого демократического государства должны оставаться универсальные ценности и незыблемые устои.