Друг обвинённого блогера — о вымогательстве 25 млн рублей у Давидыча: Это пиар

Молодой человек пояснил, что деньги с видеоблогера может требовать его бывший помощник.

Друг блогера Шведа, обвинённого Эриком Давидычем в вымогательстве у него 25 миллионов рублей, прокомментировал конфликт.

— Видимо, ему сейчас нужен пиар. Я лично был в Питере в этой машине и видел, как всё это произошло. Мы мимо проезжаем, Швед увидел его и сказал, что подъедем. Потом началась перепалка, плюнул он в него или нет, это уже не суть. Мы потом сели и уехали. Про деньги не было даже разговора, — рассказал Лайфу Максим.

По его словам, сразу после этого Давидыч заявил полицейским, что к нему приехали вооружённые люди и требовали деньги.

— Нас потом всех отвезли в отдел. 4,5 часа Давидыч писал это заявление. Там даже потом все оперативники смеялись. Мы потом дали объяснения и тихо-мирно разошлись, — добавил друг Шведа.

Молодой человек пояснил, что вымогать деньги у блогера может его бывший помощник, которому он не выплатил 2,5 миллиона за сделку с BMW.

Напомним, ранее основатель движения "Смотра.ру" Эрик Давидыч заявил в полицию, что у него вымогают 25 миллионов. По его словам, на протяжении уже полугода ему устраивают различные провокации.