Почти 20 человек не смогли вылететь из Москвы в Стамбул из-за ошибки "Аэрофлота"

Некоторых иностранцев "развели" на новые билеты, стоимостью по 50 тысяч рублей каждый.

В международном аэропорту Шереметьево 18 человек не смогли вылететь в Стамбул российской авиакомпанией "Аэрофлот" из-за того, что она несколько раз меняла терминал и номер выхода на посадку.

Как стало известно Лайфу, изначально авиакомпания поменяла время вылета рейса с 12:20 на 14:00. А затем и терминал, вместо международного терминала D самолёт в Стамбул должен был вылетать из терминала F, 48-го выхода. Именно там и дожидались посадки пассажиры, в числе которых оказался Евгений Новиков.

— Подходит время посадки, на табло высвечивается "Бейрут". Все сидят, все ждут. Нас примерно человек 18 вместе с иностранцами: тут и кубинцы, и турки, и китайцы. Я начинаю суетиться, звоню в "Аэрофлот". Говорю, мы уже должны улетать, а тут нет на табло никаких изменений и по громкой связи ничего не говорят. А они мне в ответ говорят: "Ребята, у вас выход пятый, а это в терминале D", — рассказал Новиков.

По словам мужчины, услышав эту информацию, вся толпа, среди которой была престарелая женщина, побежала в терминал D. Однако на свой рейс не успела — посадка завершилась и самолёт улетел в пункт назначения.

При этом на общие претензии сотрудники "Аэрофлота" заявляли, что пассажиры не попали на свой рейс по собственной вине.

После шумихи, которая поднялась в аэропорту, в инцидент вмешались сотрудники полиции и таможенная служба безопасности "Аэрофлота".

Нескольким иностранцам продали билеты за баснословные для этого направления 50 тысяч рублей. Однако некоторые написали жалобу и позвонили на прямую линию "Аэрофлота". В итоге авиакомпания поменяла свою позицию и предложила выписать "опоздавшим" новые посадочные талоны и тысячу рублей в качестве компенсации.

Ранее Лайф писал о другом скандале, в котором недавно был замешан российский "Аэрофлот". Компания довела до слёз беременную пассажирку, отказав в перевозке двух собак.