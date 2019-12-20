Жена случайно задушенного полицейскими задержанного рассказала о случившемся

Жена случайно задушенного мужчины, задержанного за дебош в Серпухове, рассказала Лайфу о случившемся.

По словам Светланы Фоменко, её мужа посадили в машину полиции в 16:20 без наручников. Привезли задержанного в отделение уже мёртвым в 17:54. Вдова утверждает, что путь на машине от кафе, в котором произошёл инцидент, до отделения занимает десять минут.

— Где они катали его полтора часа, они его убивали, потом думали, как быть?! — заявила она.

О случившемся женщине сообщили спустя два часа, в 19:53.

По словам официанта кафе, никакой драки не было, а погибший не конфликтовал. Мужчина со своими друзьями сидел за соседним столом от полицейских, которые сделали им замечание. Погибший и его приятели вышли на улицу, что было дальше — неизвестно, рассказала Фоменко.

Напомним, в подмосковном Серпухове задержанного за дебош мужчину привезли в отделение мёртвым. Судмедэкспертиза заключила, что мужчина умер от удушения.