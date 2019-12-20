Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Оренбургом — видео

Также в ДТП пострадало пять человек: трое из них в тяжёлом состоянии, двое — в среднем.

В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибло четыре человека, ещё пять получили травмы и были доставлены в больницу. Об инциденте сообщили в УМВД РФ по региону.

Как уточняется, авария произошла в 18:24 (16:24 мск) на трассе М5 "Урал". Участниками ДТП оказались микроавтобус Iveco и грузовой автоприцеп КамАЗ.

— В аварии погибло четыре человека, ещё пять человек получили травмы. Все они госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии, двое — в среднем. Детей среди жертв аварии нет, личности погибших и пострадавших уточняем, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

В ГУ МЧС РФ по Оренбургской области отметили, что всех пострадавших удалось извлечь из транспортных средств. В спасении принимало участие 16 человек и шесть единиц техники.

Ранее Лайф публиковал фото с места ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков.