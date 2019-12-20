ВЦИОМ: Показатель доверия россиян Путину вырос после его пресс-конференции

Показатели доверия и одобрения президенту РФ Владимиру Путину выросли до 71 и 64% соответственно по сравнению со значениями прошедшей недели.

— Во время прямой трансляции пресс-конференции Владимира Путина ВЦИОМ провёл несколько фокус-групп в разных городах России. Для выявления отношения респондентов к пресс-конференции использовался метод измерения восприятия видеоматериалов, — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что особое внимание у россиян вызвали темы здравоохранения и демографии, законопроект о домашнем насилии, решение WADA и др.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провёл 15-ю по счёту большую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов. За это время президент ответил на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. Он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах.